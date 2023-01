Utrechtse politie treft in tuin van vermoedelijke fietsendief een verwaarloosde hond aan

Afsluiting van Galecopper­brug uitgesteld: verkeer kan zaterdag gewoon doorrijden (en volgend weekend ook)

Verkeer kan dit en volgend weekeinde ongehinderd doorrijden over de Galecopperbrug in de snelweg A12 bij Utrecht. De geplande afsluitingen van de rijbaan in oostelijke richting op 21, 28 en 29 januari, gaan niet door.

19 januari