Utrechtse politiek bezorgd over needle spiking: ‘We moeten, gezien de grote studentenpopulatie, alert zijn’

Verzet tegen halvering aantal bedden van unieke kliniek in Zeist: ‘Dit gaat mensenle­vens kosten’

Oud-patiënten en GGZ-medewerkers komen in verzet tegen de halvering van het aantal bedden bij de specialistische Eikenboomkliniek in Zeist. Met een petitie en lobby in politiek Den Haag hopen zij de plannen van tafel te krijgen. Minister voor Langdurige Zorg Conny Helder gaat binnenkort met de activisten in gesprek.

7:00