Utrechtse politiek ziet een nieuwe tippelzone wel zitten: ‘We moeten vaart maken’

Politie en justitie positief over ‘proeftui­nen’ voor prostitu­tie, maar registra­tie sekswer­kers is essentieel

Sekswerkers in Utrecht spreken op grote schaal via internet met hun klanten thuis af, in een hotel of in een vakantiehuisje. Dat ‘thuiswerken’ is niet legaal, maar politie en Openbaar Ministerie willen meedenken over voorwaarden waaronder deze vorm van prostitutie kan worden gereguleerd.

21 november