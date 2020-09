Utrechtse politiemol Orm K. (44) verstuurde volgens OM 2 jaar lang informatie naar criminelen

Jorien (34) hoort bij 50-koppig reservele­ger dat klaarstaat als corona weer toeslaat: ‘Maar mama, dan ga je dood’

31 augustus Of die tweede coronagolf er nou aan komt of niet, in het UMC Utrecht staat een 50-koppige coronaflexpool klaar om in actie te komen wanneer dat nodig is. Die flexpool bestaat uit mensen van buiten het ziekenhuis. Jorien de Zeeuw (34) werkt normaal gesproken in een huisartsenpraktijk, maar stond in de eerste golf in de frontlinie op een corona-afdeling. „Als ik word opgeroepen, sta ik er weer.”