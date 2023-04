Utrechtse roeivereniging Triton wint universiteitsroeiwedstrijd Varsity

Amersfoort­se stappers kunnen tot 2024 met de trein naar Utrecht, maar waarom alleen daarheen?

Goed nieuws voor alle Amersfoorters die vrijdag- of zaterdagnacht vanuit Utrecht naar huis willen: in ieder geval tot eind 2024 kunnen ze daarvoor nog de trein pakken. Maar wat als je naar Amsterdam wil? Of naar Schiphol? Houdt de wereld ‘s nachts op bij Utrecht?