Utrechtse Singel groeiend succesverhaal in het buitenland: ‘Trekt de aandacht’

Zie de drukte op en langs het water en het is duidelijk hoe blij Utrechters zijn met het terugkeren van de Singel in de binnenstad. Maar twee jaar nadat het rondje werd voltooid, neemt ook de belangstelling in het buitenland toe voor de groene en waterrijke zoom rond de binnenstad.

Jaren werd er aan gewerkt om het water terug te brengen in de Catharijnesingel en in coronazomer 2020 werd het rondje eindelijk compleet gemaakt. Toen was er weinig mogelijkheid voor een openingsfeestje en dat wordt dit weekend goedgemaakt: op de tweede verjaardag van het Rondje Singel.

Eerder schreef onder meer de Britse krant The Guardian over hoe Utrecht een ‘historische fout’ herstelde en prees het nieuwsmedium Dutchnews.nl voor Britten in Nederland al hoe Utrecht de binnenstad lied als vanouds liet omzomen door water and greenery.

Stadsentree

Maar ook uit andere landen proeft Utrecht belangstelling voor het singelproject, merkt Utrecht Marketing. Dit jaar kwam die vaak uit Spanje, doordat Spaanse journalisten zich in Utrecht verdiepten vanwege de Vuelta. ,,Recreatie in het hart van de stad, de manier waarop dit gebied een prachtige stadsentree is geworden. Dat trekt de aandacht", zegt Susanne Pieren. ,,En dat merken we zelf natuurlijk ook. Vroeger ging je niet wandelen langs de Catharijnesingel of even zitten in je pauze.”

Maar ook op andere vlakken wordt Utrechtse verhaal verteld, weet Pieren. ,,Net als het fietsbeleid is het verhaal van het terugbrengen van de Singel een interessant voorbeeld voor andere landen. Zo wordt dit verhaal ook verteld op congressen, in Duitsland onder andere.”

