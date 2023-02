Utrechtse student Florens (21) fietst in één dag 365 kilometer om geld in te zamelen voor Oekraïne

Florens studeert in Utrecht, maar woont in Waddinxveen. Vannacht vertrok hij dan ook om 00.00 uur op zijn fiets vanaf zijn woonplaats. In het holst van de nacht begon begon hij aan zijn fietstocht van 365 kilometer, één kilometer voor elke dag dat de inwoners van Oekraïne al in oorlog leven. Met de tocht haalt hij geld op voor Zeilen van Vrijheid, een Oekraïens doel dat medici in Oekraïne steunt.

De tocht tot nu toe

Florens is lid van de Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging Orca en fietst al jaren lange afstanden. Met zijn conditie zit het dus wel goed. Toch kreeg hij een paar uur na de start van de tocht de eerste tegenslagen te verduren. Tussen 4.00 en 5.00 uur was het extra pittig. “Het was erg koud en mijn benen hadden het zwaar”, vertelt Florens via de telefoon. “Gelukkig had ik daarna een stuk wind mee en ging het iets makkelijker.” Zijn vrienden en familie volgen hem op de voet en zijn trots op hem. Florens daarentegen is pas tevreden als hij de hele tocht heeft volbracht. “Inmiddels heb ik het eerste doel van 3.650 euro behaald, we hebben het nu verdubbeld naar 7.300 euro.”

Lees verder onder de post >

View this post on Instagram A post shared by Oekraïne 365 (@oekraine365) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De route

Florence is nu halverwege zijn 365 kilometer lange fietstocht voor Oekraïne. Via een Instagrampagina houdt hij geïnteresseerden op de hoogte van de tocht. Inmiddels is hij de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen overgefietst, waar hem aan het einde een ontbijtje wachtte. Daarna vervolgt hij zijn tocht via Hoorn, Egmond aan Zee en Haarlem om daarna langs de kust verder te fietsen naar Den Haag. Zijn tocht eindigt vandaag in Waddinxveen, daar waar hij vannacht ook is begonnen.

Zeilen van Vrijheid

Het goede doel waar Florens voor fietst is Zeilen van Vrijheid. Dit is een non-profit organisatie, gerund door Oekraïners. Zeilen van Vrijheid steunt artsen, medici, eerstehulpverleners en ziekenhuispersoneel in Oekraïne, zodat zij meer levens kunnen redden. Ze kopen in Nederland tweedehands ambulances, die ze vullen met medicijnen, medische apparatuur en verzorgingsproducten. De ambulances gaan vervolgens naar Oekraïne, waar de spullen aan het front worden ingezet.

Kosten

“Inmiddels hebben ze al 120 ambulances gevuld met medische benodigdheden naar Oekraïne gebracht en ik wil ze heel graag helpen om nog meer middelen die kant op te krijgen.” legt Florens uit. “Een tourniquet kost 30 euro en voor 50 euro kunnen ze een eerste hulppakket aanschaffen. Een volledig gevulde ambulance kost 25.000 euro. Hoe gaaf zou het zijn als we dat ophalen?”

Wil jij Florens en daarmee het goede doel steunen? Doe een donatie via zijn pagina op GoFundMe.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Utrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!