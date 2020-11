Utrechtse studenten zijn het zat: we worden veel te hard aangepakt

Waarom Utrecht ruim 100.000 corona­tests per week ‘teveel’ heeft: ‘Straks is iedereen opeens verkouden’

23 november Met de komst van de XL-testlocatie bij de Jaarbeurs kunnen er per week ruim 130.000 coronatests worden afgenomen in de provincie Utrecht. De eerste twee weken van november werden er gemiddeld zo'n 20.000 testen per week gedaan. Ondanks het grote overschot aan testplekken gaan er niet meer locaties dicht, want die overcapaciteit is júíst de bedoeling, aldus de GGD.