Utrechtse terrassen zitten bomvol - en daar zijn ondernemers blij mee: ‘Kunnen alle omzet gebruiken’

Papier­schep­pen iets van vroeger? Leo (70) draagt zijn kennis over en dat is volgens hem noodzaak

Papier? Is dat iets van vroeger, nu we massaal online zijn met z’n allen? Utrechter Leo Hoegen (70) merkt er niets van. Sterker nog: er is serieuze belangstelling voor zijn papier gemaakt uit brandnetels, tomatenplanten of ander materiaal dat geen hout is. ‘De papierindustrie móet innoveren, op zoek naar nieuwe grondstoffen.’ Hoogste tijd om zijn kennis over te dragen.