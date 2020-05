Utrechtse tramschutter Gökmen Tanis ook schuldig aan verkrachting van Utrechtse vrouw

Dat heeft de rechtbank in Utrecht vanochtend bepaald. De zaak draait om de verkrachting van de Utrechtse Angelique, in juli 2017. Vorig jaar vertelde ze in het AD al over haar relatie met Tanis. Tot in 2017 gingen ze jarenlang met elkaar om. Van een liefdesrelatie wilde Angelique niet spreken. Wel van seks en gezamenlijk cokegebruik.

Tijdens de zitting, twee weken geleden, hield zij een emotionele slachtofferverklaring waarin ze vertelde hoezeer zij nog lijdt onder de gebeurtenissen uit de zomer van 2017. Op 11 juli van dat jaar staat Tanis opeens voor de deur van haar flatje in Kanaleneiland. Hij is dronken, zit aan de whiskey. In eerste instantie is de sfeer nog gemoedelijk, maar later slaat het volledig om. ,,Hij was even naar buiten geweest, waar hij de buurjongen wilde beroven”, zo verklaarde Angelique later bij de politie. ,,Hij gaf hem ook een kopstoot.” Na twintig minuten is Tanis weer terug. ,,Hij was toen heel anders. Hij had ook drugs gebruikt.”

In haar flatje wordt Angelique door Tanis verkracht. Hij dwingt haar tot allerlei seksuele handelingen, plast zelfs over haar heen. Ook slaat hij haar in het gezicht. Bovendien wordt ze door hem gebeten.

Tanis vertelde later bij de politie dat er helemaal geen sprake was van een verkrachting, maar dat hij Angelique zou hebben geslagen ‘op haar eigen verzoek’. De officier van justitie gelooft helemaal niets van deze lezing. Volgens hem is er ‘geen enkele omstandigheid die strafbaarheid uitsluit’. ,,Hij heeft alleen oog gehad voor het bevredigen van de eigen lustgevoelens. Het is niet aannemelijk dat het op verzoek was van het slachtoffer.”