Utrechtse vader van jongetje (3) dat gevonden werd in Drents kanaal blijft langer in de cel

Opnieuw moet een 39-jarige Utrechter langer in voorarrest blijven voor betrokkenheid bij de dood van zijn 3-jarige zoontje. De voorlopige hechtenis van de man is vandaag voor de derde keer met 30 dagen verlengd. De man verschijnt nu over twee weken voor het eerst voor de rechtbank.

Het jongetje uit Utrecht werd op 18 december gevonden in het water van het Noord-Willemskanaal bij Ubbena, in Drenthe. De man werd op de plek waar de jongen uit het water werd gehaald direct door agenten gearresteerd. Hij zit sindsdien in de cel.

Raadsel

De peuter kwam op oudejaarsavond te overlijden aan de gevolgen van het lange tijd in het ijskoude water liggen. Hoe hij in het water terechtkwam is een raadsel. De vader heeft verklaard dat sprake was van een noodlottig ongeval. Hij zou nog geprobeerd hebben de jongen te redden, nadat hij in het water zou zijn gevallen. Het Openbaar Ministerie zet vraagtekens bij dit scenario. Volgens de officier van justitie is het gedrag van de man moeilijk te rijmen met zijn verklaring achteraf. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en onttrekking aan het wettig gezag.

Daarom zijn vorige week in aanwezigheid van de verdachte de gebeurtenissen nagespeeld tijdens een reconstructie. Deze reconstructie moet inzicht geven in de toedracht van het ongeval. Hierbij is onder meer nagespeeld hoe de jongen volgens zijn vader precies te water is geraakt. Ook zijn de gebeurtenissen die zich daarvóór en daarna zouden hebben afgespeeld, gereconstrueerd. De advocaat, rechter-commissaris, leden van de rechtbank, leden van het rechercheteam en de officier van justitie volgden de reconstructie op afstand via monitoren.

Volledig scherm Reconstructie in Drents Ubbena, waar Utrechtse kleuter om het leven kwam. © Openbaar Ministerie

Moeder

Hulpdiensten haalden het kind op 18 december rond 17.30 uur uit het water, terwijl de vader het jongetje die bewuste middag uiterlijk om 17.00 uur bij zijn moeder in Utrecht had moeten brengen. In plaats daarvan reed hij naar Drenthe. Het gezin stond sinds 2017 onder toezicht van jeugdzorgorganisatie Samen Veilig (SAVE). De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bemoeit zich ook met de zaak. Een woordvoerder stelt: ,,Het ongeluk is als calamiteit bij ons gemeld.”