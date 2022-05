Utrechtse verloskundigen leggen het werk neer: actie voor behoud keuzevrijheid

HUIS TE KOOP Jaren 30 van buiten, binnen hypermo­dern: ‘Ik had er echt een hard hoofd in’

Het huis van Vera, Tristan en Yves aan Molenwal 66 in Culemborg ademt van buiten de sfeer van de jaren 30 uit de vorige eeuw, van binnen is het hypermodern. Het is onderdeel van een bijzonder blokje dat terecht is bestempeld als beschermd stadsgezicht.

22 mei