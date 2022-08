Utrechtse verzekeraar a.s.r. ziet winst iets afnemen door stormschades

,,Als we er niet in slagen om de negatieve impact op het klimaat te draaien dan zullen de prijzen van schadeverzekeringen enorm omhooggaan. En dan kan er een moment komen dat het voor veel mensen niet meer te betalen is. Dat zal niet binnen enkele jaren aan de orde zijn, maar ik denk dat wij het nog wel mee gaan maken”, vertelt Baeten.

Hij benadrukt dat er met elkaar gekeken moet worden hoe de temperatuurstijging afgeremd gaat worden. ,,Je kunt niet eenzijdig zeggen: dit is wat we gaan doen, zo gaan we het doen en dit zijn de gevolgen. Je moet echt met elkaar om tafel hierover. Dat wordt nu een beetje gedaan”, stelt de bestuursvoorzitter.

Drie stormen

De kostenpost als gevolg van de drie stormen van begin dit jaar kwam uit op 38 miljoen. Daardoor liep de operationele winst van het verzekeringsconcern in de eerste helft van het jaar iets terug tot 513 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg de winst 532 miljoen euro. ,,Vorig jaar hadden we een recordjaar, toen hadden we de hoogste winst ooit en daar zitten we nu met 3,5 procent iets onder”, zegt Baeten.

Hij toont zich tevreden over de resultaten. ,,Als je kijkt naar de economische turbulentie, de oorlog in Oekraïne, de stijgende rentes, de inflatie, de enorme stormen die we gehad hebben, dan hebben we gewoon een heel mooi eerste halfjaar gehad”, aldus de topman. Volgens hem zijn de financiële resultaten over de hele linie sterk.

Baeten kijkt met vertrouwen naar de tweede helft van dit jaar. ,,Ondanks dat het land in een economische malaise lijkt te zitten blijven wij positief over heel het jaar.”

