Utrechtse volksbuurt Ondiep houdt adem in voor nieuwe rellen: ‘Die gastjes voelen zich onaantastbaar’

UPDATE | VIDEO Grote groepen jongeren houden opnieuw huis in Utrecht: vuurwerk, brandstich­ting en arresta­ties

8:07 Voor de vijfde nacht op rij hebben grote groepen jongeren voor onrust gezorgd in Utrecht. In de wijken Ondiep en Kanaleneiland waren dinsdagavond veel jongeren op de been. De gemeente gaf een noodbevel af voor de omgeving van winkelcentrum Rijnbaan in Kanaleneiland. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht.