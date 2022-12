Utrechtse wethouder betreurt verkoop sociale huurwoningen, maar het valt binnen de gemaakte afspraken

Acht politieke partijen in de gemeenteraad van Utrecht stelden onlangs vast dat verkoop van sociale huurwoningen in vier wijken in de stad waar weinig aanbod is in deze categorie, gewoon doorgaat. In 2019 besloot een meerderheid van de raad een stop te zetten op de verkoop van sociale huurwoningen in de wijken Binnenstad, Oost, Noordoost en West.