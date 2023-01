Utrechtse wethouder: moskee moet tempo maken met vervanging van ‘illegale deuren’

R. (24) neemt wraak en steekt kleding ex in de fik, 15 minuten later wordt hele wooncom­plex ontruimd

Als de 24-jarige R. uit Paramaribo ontdekt dat zijn ex-vriendin zijn kleding heeft vernield en in een vuilniszak heeft gepropt, gaat hij door het lint: hij steekt háár kleding in de fik. Dat de hele woning vervolgens uitbrandt en de bewoners van het appartementencomplex aan de Planetenbaan in Maarssen geëvacueerd moeten worden was naar eigen zeggen ‘niet zijn bedoeling’.

