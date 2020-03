Utrechtse winkeldief (54) is vaste klant bij de rechtbank: ‘Hoe kan dat nou, hebt u misschien een verslaving?’

15-jarige door drie jongens weggelokt en bedreigd in het Griftpark

15:58 Een 15-jarige jongen is zaterdagavond in het Griftpark in Utrecht weggelokt en bedreigd door drie verdachten. Het zou gaan om jongens tussen de 17 en 20 jaar oud. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.