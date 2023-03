Utrechtse ziekenhuizen gaan staken: dit zijn de gevolgen voor patiënten

Wie op 16 maart een afspraak heeft in het St. Antoniusziekenhuis of het Diakonessenhuis, moet deze misschien verzetten. Het zorgpersoneel doet mee aan een landelijke staking voor een betere cao. Maar dat betekent niet dat ze lui achterover kunnen leunen.

,,Het is een hele serieuze actie, maar het woord ‘staking’ doet geen recht aan de situatie hier”, vindt Trudy van den Oosten, woordvoerster bij het Diakonessenhuis. Staken in een ziekenhuis is bij wet verboden, dus alle ingeroosterde werknemers gaan gewoon aan het werk.

Van den Oosten: ,,Het is niet te vergelijken met trein- of buspersoneel dat het werk écht neerlegt, waardoor het openbaar vervoer niet rijdt. De ziekenhuismedewerkers draaien een zondagsdienst, zoals ze dat ook doen tijdens bijvoorbeeld Pasen.”

Spoedeisende zorg

Maar wat houdt dat nou eigenlijk in, zo’n zondagsdienst? ,,Alle acute zorg gaat sowieso door”, vertelt Van den Oosten. ,,Bij een levensbedreigend probleem, zoals een hartaanval of beroerte, wordt natuurlijk geholpen.” Dat geldt ook voor mensen die metéén hulp nodig hebben. ,,Iemand die door een nare val gewond raakt en zijn been breekt, kan gewoon bij ons terecht.”

Quote Wie wel kan langskomen en wie een nieuwe afspraak moet maken, wordt volgende week bepaald Trudy van den Oosten, Diakonessenhuis

Daarnaast blijven de intensive care, verloskunde- en kraamafdeling altijd draaien. Bovendien wordt er extra rekening gehouden met kankerpatiënten en de behandeling van kinderen, meldt vakbond voor zorgmedewerkers FBZ.

‘Grote uitdaging’

Het is nog onduidelijk welke ziekenhuisafdelingen open blijven tijdens de staking. ,,Dat wordt bepaald door het actiecomité. Vervolgens wordt in overleg met de artsen besloten welke patiënt kan langskomen. Met de andere mensen maken we een nieuwe afspraak”, zegt Van den Oosten.

Volledig scherm Ziekenhuispersoneel eist meer salaris. © ANP

Pas op woensdag 8 maart, iets meer dan een week voor de staking, ligt er een draaiboek op tafel waarin duidelijkheid wordt gegeven over welke afdelingen de deuren sluiten. ,,Het zondagsrooster is op zich niet heel bijzonder, maar het regelen en rond krijgen is een grote uitdaging als het zo kort van tevoren wordt aangekondigd.”

Andere afspraak

Ook medewerkers van het St. Antoniusziekenhuis doen 16 maart mee met de cao-staking. ,,We weten dat er acties worden gevoerd, maar niet wat deze precies inhouden”, vertelt woordvoerder Roeland Franck. ,,Halverwege volgende week weten we welke afdelingen open zijn.” Net als bij het Diakonessenhuis is iedereen verzekerd van spoedeisende hulp. ,,Ook de zorg voor opgenomen patiënten blijft doorgaan.”

Quote Wie langer kan wachten, is later aan de beurt Roeland Franck, St. Antoniusziekenhuis

Wanneer het uitstellen van een afspraak geen serieuze gevaren heeft voor de gezondheid, wordt deze verzet. Ook bij het inplannen van een nieuw ziekenhuisbezoek wordt rekening gehouden met de zogenoemde medische noodzaak. ,,Wie langer kan wachten, is later aan de beurt.” Dat kan betekenen dat ook de afspraken ná 16 maart verplaatst kunnen worden. ,,Maar dat zullen er niet heel veel zijn”, verwacht Franck.

Bezorgde bellers

Patiënten die willen weten of hun afspraak doorgaat, kunnen het best even afwachten, adviseert het Diakonessenhuis. ,,Vanaf volgende week donderdag en vrijdag gaan we mensen bellen om de afspraak te verzetten”, legt Van den Oosten uit. ,,Daarvoor hebben we nog geen informatie, hoe vervelend we dat ook vinden voor de patiënten.”

Toch hangen er al ongeruste mensen aan de lijn bij beide ziekenhuizen. Volgens Franck waren er een paar telefoontjes. ,,Maar we worden nog niet platgebeld.” Van den Oosten vult aan: ,,Hoeveel mensen hebben gebeld, weet ik niet precies, maar ik heb geen signalen gekregen dat de telefoons roodgloeiend staan.”

Het personeel van het UMC Utrecht doet niet mee aan de staking. ,,Zij vallen onder een andere cao, die loopt tot het einde van dit jaar”, laat FBZ weten.

