Vader die 5-jarige dochter misbruikte terwijl zijn vrouw avonddienst had, draait jaren de cel in

column Vroeger was Soester­berg een Amerikaan­se enclave, en kon je op de fiets naar Amerika en daar een hamburger happen

10:58 Amerika is heel ver weg. Maar vroeger fietste je er vanuit Utrecht in een half uurtje naartoe. Want officieel mocht de vliegbasis Soesterberg dan onder Nederlands commando staan, in praktijk was het een oer-Amerikaanse enclave, met een Amerikaans wijkje en een eigen, Amerikaanse radio- en tv-zender.