Vader en dochter (8) zagen overvaller met bijl zwaaien: ‘Begon als dolle te rammen, we schrokken ons kapot’

Klopjacht op voortvluch­ti­ge daders van hak­bijl-over­val op Jumbo in Overvecht

De politie is nog altijd met man en macht op zoek naar de voortvluchtige daders die gisteren met een hakbijl de Jumbo-supermarkt aan de Fransiscusdreef in het Utrechtse Overvecht overvielen. Kort na het heftige incident werd een verdachte aangehouden, een 24-jarige man uit Utrecht. Maar de politie is nog op zoek naar de andere daders.

13:05