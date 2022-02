Vader zonder coronapas wil zoontje (5) helpen omkleden, maar mag zwembad niet in: ‘Doe er niet aan mee’

Sinds 6 november is het vanwege de coronamaatregelen voor alle ouders die tijdens zwemles met hun kind het zwembad in willen verplicht om hun coronatoegangsbewijs bij de voordeur te laten scannen. Wie dat niet doet, mag niet mee naar binnen. En dus kan een vader uit Zeist naar eigen zeggen al drie maanden niet met zijn zoontje de kleedkamer in om hem te helpen met het aantrekken van zijn zwembroek.