Vakantie in eigen stad: 9 x bijzonder overnachten in Utrecht

Veel commotie over boa’s die trampoli­nes weghalen: dit is waarom Utrecht er van af wil

Trampolines op gemeentegrond: Utrecht wil dat niet. Handhavers waarschuwden deze week bewoners van de Secundusweg in De Meern dat zij hun trampolines op een groenstrook moeten verwijderen vanwege de veiligheid. Want als er een ongeluk gebeurt, is de gemeente aansprakelijk. Hoe zit dat precies?