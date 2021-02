Vaker thuiswerken wordt de norm, dus verkoopt Triodos Bank twee kantoren in Zeist

Het beloofde glasvezel tussen Utrecht en Amsterdam komt toch niet: alleen met geluk een appje sturen

21 februari Eindeloos traag internet via de ouderwetse telefoonlijn; voor veel bewoners van het landelijke gebied tussen Utrecht en Amsterdam is het een dagelijkse ergernis. Hen was een supersnelle glasvezelaansluiting beloofd, maar het netwerkbedrijf is er tussentijds mee gestopt.