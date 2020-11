Vakkenvuller Jan (33) moest vorig jaar tot woede van heel het land bonus inleveren van het UWV. Dit is hoe het afliep

Raadsels over toekomst Forum voor Democratie in Utrecht: ‘Als fractie moeten we hier nog over praten’

28 november Met zes zetels is Forum voor Democratie de derde partij in de Provinciale Staten van Utrecht. Hoe de Utrechtse FvD’ers verdergaan in de provinciale politiek nu de partij landelijk is ontploft, is onduidelijk. ‘We moeten hier als fractie nog met elkaar over praten.’