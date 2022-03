Van Bentumfabriek in Nieuwegein krijgt status monument: ‘tastbare herinnering industriële historie’

video Buren klaagden over ‘te vrolijke’ mandarijn in muurschil­de­ring, nu is ‘ie terug (maar waar?)

In het nisje van een onbekend muurtje is weer ‘ie opgedoken; de vrolijk kijkende mandarijn van de hand van kunstenaar Jan Heinsbroek (JanIsDeMan). Tot deze week was de geschilderde mandarijn onderdeel van een muurschildering aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht, maar de citrusvrucht werd overgeschilderd nadat buurtbewoners hadden geklaagd. De mandarijn was hen te vrolijk.

19 maart