Van betonnen kolos naar groene parel van binnenstad: hoe Springweg-garage problemen in Utrecht oplost

Een volledig CO 2 neutraal gebouw met een cityhub voor postpakketten, een stalling voor elektrische fietsen, duurzame bedrijven en een groene oase inclusief rooftopbar en restaurant op het dak van de garage. Bijna te mooi om waar te zijn.

Garage verdient tweede leven

De Utrechtse horeca-ondernemer Richard den Hartog en designer Stephan Versteeg hebben anderhalf jaar gewerkt aan hun groene droom voor de binnenstad. Ze hebben het plan van de Green Building aangeboden aan het college en de gemeenteraad. ,,Deze parkeergarage verdient een tweede leven. Geef het een kans.”

In de ogen van de Utrechtse ondernemers is de binnenstad in één klap verlost van de tientallen bezorgbusjes in het winkelgebied. Den Hartog: ,,In de kelder en op de begane grond is ruimte voor een pakkettenhub voor particulieren en eventueel kleine ondernemers binnen de singels”

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm De cityhub zorgt voor minder busjes in de stad. © Richard den Hartog

Het wordt een afgifte- en ophaalpunt voor alle pakketten, distributiepunt voor fietskoeriers met als doel het verkeer van bezorgdiensten binnen de singels af te schaffen. ,,Hierdoor wordt de verkeersdruk beheersbaar. Dat bevordert de doorstroming van bestemmingsverkeer door de oude binnenstad.”

Geen haastige bezorgbusjes meer

,,Bewoners en bezoekers van het centrumgebied klagen steeds meer over de haastige bezorgdiensten en hun dubbel geparkeerde busjes om even snel een pakketje te bezorgen. Door het afschaffen van de bezorgmogelijkheid behoren deze ergernissen tot het verleden.”

Het project ademt volgens Den Hartog duurzaamheid. ,,Het is volledig circulair, dus gebaseerd op de principes van de kringloopeconomie. ,,Er is ingezet op volledig CO 2 neutraal, maar CO 2 positief behoort tot de mogelijkheden.”

Voordeel volgens Den Hartog: ,,Het wandelgebied wordt weer echt wandelgebied zonder ergernissen en onenigheid met de pakketbezorgers. Bovendien stimuleert dit plan de bewoners weer vaker de fysieke winkels te bezoeken in plaats van alles thuis te laten bezorgen.”

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Een fietsenstalling met voldoende laadpunten. © Richard den Hartog

De eerste en tweede etage is bestemd voor een stalling voor elektrische fietsen met voldoende oplaadpunten. In de binnenstad zelf is alles op loopafstand. De derde etage is in het plan een bedrijfsruimte voor kleinschalige, duurzame bedrijven. Den Hartog denkt aan kleine onderhoudsbedrijven met de focus op de Utrechtse binnenstad, alleen toegankelijk met elektrische bedrijfsauto’s.

Het dak vormt de parel van het plan. Een grote, bloemenrijke bijen- en vlindertuin, te onderhouden door vrijwilligers, duurzame horeca, zonnepanalen, watercirculatie en green house voor eigen groene ontmoetingsplek. Hier wil Den Hartog, voormalig bloemenman op de Steenweg en momenteel eigenaar van Café Het College op de Mariastraat, een duurzame horecagelegenheid gaan exploiteren met een rooftopbar.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Een bloemrijke vlindertuin op het dak. © Richard den Hartog

Het is nog geen 2028

Dan de onvermijdelijke vraag; hoe realistisch is dit plan? De gemeenteraad heeft besloten dat de parkeergarage in 2028 wordt gesloopt om plaats te maken voor woningbouw en vergroening van de buurt. ,,Dat is ons bekend, maar het is nog geen 2028”, reageert Den Hartog.

Den Hartog heeft het plan aangeboden aan het het college en aan de raadsleden. ,,Ik wacht nu even af en hoop dat ze het een serieuze kans willen geven. Sloop van die garage levert een enorme uitstoot van CO 2 op. Ons plan lost veel problemen in één keer op.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.