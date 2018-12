Van brandstichting op eigen bedrijf verdachte boer Gert S. mag naar huis

Zijn advocaten Tim Vis en Sidney Smeets reageren opgelucht op de beslissing. Maar ze zijn ook teleurgesteld in ‘het slechte politieonderzoek’ dat tot de volgens hen onterechte aanhouding leidde.



Het advocatenduo gaf eerder deze week al aan de aanhouding van afgelopen zaterdag voorbarig en onjuist te vinden.



De boer werd sinds juli meermaals slachtoffer van brandstichtingen. In ruim een maand tijd waren ook de boerderij en schuren en loodsen op zijn terrein vijf keer doelwit van brandstichtingen.



Gert S. blijft wel verdachte in de geruchtmakende zaak, laat het Openbaar Ministerie weten. ,,We gaan de mondelinge uitspraak bestuderen als deze op papier staat en dan beoordelen of we tegen de beslissing in beroep gaan”, stelt persofficier Bart Nitrauw.



Het OM heeft 14 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing. Ondertussen gaat het onderzoek naar de branden door.