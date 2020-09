Van corruptie verdachte motoragent Orm K. voor de rechter

Tot nu toe zijn er geen signalen dat hij informatie doorspeelde aan zijn vroegere plaatsgenoot, topcrimineel Ridouan Taghi. Rechercheonderzoek wijst erop dat hij al jaren contacten onderhoudt met jeugdvrienden in het criminele circuit. Via hen zou K. een handel in politie-informatie zijn gestart, die zo bij topcriminelen terechtkomt, is de verdenking.



Toen het Openbaar Ministerie vanwege die veroordeling celmateriaal wilde afnemen om zijn DNA in de strafrechtelijke databank op te nemen, ging K. in verweer. Hij betoogde dat hij als agent onder bijzondere omstandigheden tot zijn daad was gekomen en de kans op herhaling nihil was. De rechter ging daar toen in mee.