Van Delfzijl tot Luxemburg: de pizzabodems van Domino’s komen ‘gewoon’ uit Nieuwegein

video Jan (84) komt om in vuurzee in woning, buurt reageert geschokt: ‘Ik probeerde zijn hond nog te redden’

19:12 In Loenen aan de Vecht is geschokt gereageerd op de woningbrand van dinsdagmiddag, waarbij bewoner Jan (84) om het leven kwam. Hij had geen schijn van kans om te ontsnappen aan de vuurzee. ,,Dat je zo aan je eind moet komen, is echt verschrikkelijk.”