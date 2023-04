Van Dinky Toy tot flitsende sportwagen; verzamelaars gaan los op Europa‘s grootste miniatuurautobeurs

Miniatuurauto‘s zo ver het oog reikt. De NAMAC-beurs in Houten is een walhalla voor verzamelaars. Van de met nostalgie omgeven oldtimer tot een modern racemonster, het is er allemaal te krijgen. Voor sommigen is het moeilijk om te kiezen. ,,Je moet niet alles verzamelen wat je leuk vindt, toch doet iedereen het.”