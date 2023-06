Van druifrups tot spekjesvuurpijl: moet er een einde komen aan de traktatiestress?

Druifrupsen, bananenauto’s, indianen-mandarijntjes, een snoepketting of spekjesvuurpijlen. Het is slechts een greep uit de creatieve traktaties waar ouders vaak met veel stress de avond ervoor hard aan hebben gewerkt. Wat als we daar gewoon mee stoppen? In Stichtse Vecht kiezen ze voor een radicaal andere oplossing.