Van eindexamenlied tot optreden voor Máxima en een eigen theatervoorstelling: Lies & Saar zingen door

Winkeliers in De Bilt houden de deuren dicht voor klimaat en energiere­ke­ning (maar vandaag even niet)

Uitgerekend op de warmste oktoberdag van de eeuw voeren gemeente De Bilt en de lokale winkeliersverengingen actie om de deuren van winkels dicht te houden om het milieu en energie te sparen. Overal was begrip voor de actie, maar op de vraag of de deuren dicht konden, was het antwoord: vandaag even niet.

28 oktober