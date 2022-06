Van het Concertgebouw naar een weiland. Pianist Marco (81) maakt het niet uit: ‘Ik speel weer’

Het is nogal een verschil met vroeger. Verwey trad honderden malen op in binnen- en buitenland en stond in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Zondagmiddag neemt hij plaats achter een elektrische piano die staat opgesteld in een weiland van hobbyboerderij Het Lachende Paard in Tuindorp-Oost. Dat hij goed piano kan spelen, is volgens de Utrechter niets bijzonders. ,,Andere menen kunnen weer heel veel dingen die ik niet kan.’’