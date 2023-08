Van kijkcijferkanon tot wereldmuzikant: al 100 jaar is hoedenpaleis Jos van Dijck een begrip in Utrecht

Gaan deuren van uniek Applemuse­um nu écht open? Ed is overtuigd: ‘Honderden verhalen over te vertellen’

Nergens ter wereld komt zo’n complete Apple-verzameling als in Utrecht. Amac-eigenaar Ed Bindels verwacht zijn droom volgend jaar te realiseren: een eigen Apple-museum openen in The Wall. ,,Dichterbij dan ooit.”