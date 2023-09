Van Laan van Marckenburg tot Gerardus Teljerpad: zo heten de nieuwe straten in Nieuwegein

VOETBAL TOTAAL Monsterze­ge Jonathan, SVL te sterk voor Houten en Kampong van ‘de nul’ af; dit gebeurde er op de voetbalvel­den

In de derde speelronde is nieuwkomer Kampong van ‘de nul’ af. In Hoogeveen kende de derdedivisionist geen beste start, maar kwam die wel te boven. Van de landelijke divisionisten mochten ook DOVO en DHSC een overwinning vieren. Voor de lagere amateurs begon het districtsbekertoernooi, met onder meer een ruime zege voor Jonathan. Lees hier alles over het amateurvoetbal van afgelopen weekeinde.