Van vuilophalers tot parkeren: dit houdt de lezers van het AD Utrechts Nieuwsblad op dit moment bezig

lezersbrievenHet idee van Utrecht om houtstook in de toekomst verder te ontmoedigen en de staking van de vuilophalers houdt onze lezers nog steeds bezig. We kregen meerdere brieven. Maar ook over de hogere WOZ-tarieven, de sluiting van twee hartcentra en terugkerende thema's, zoals windmolens heeft onze lezer een mening.

Verbod op houtstook

Zojuist las ik de reacties van de lezers op de AD-stelling “moet de gemeente maatregelen nemen om de overlast van houtrook te beperken?”. Wat me, naast het grote aantal mensen dat overlast ondervindt, opviel, was dat de voorstanders van houtstook zoveel smoezen en zelfs leugens nodig hebben om hun overlast gevend gedrag goed te praten. Dat Tata Steel erger is, dat de wolf erger is, dat houtskool schoon verbrandt, dat hout stoken goedkoper is dan een cv op aardgas... Misschien moeten die stokers eens gaan praten met hun buren, in plaats van dat ze langs elkaar heen leven en alleen aan zichzelf denken. Want als ú ineens last krijgt van uw buren, dan hebt u ook graag dat ze rekening met ú houden, beste stoker.

Martin van Raay

Culemborg



Staking vuilophalers

Zelf vind ik dat dat diegenen die vuilniszakken klakkeloos op straat zetten, terwijl er een staking is, zelf ook verantwoordelijk zijn voor de overlast van ongedierte. Mensen zijn zelf ook ‘viezerikken’. Je kunt het ook een aantal dagen bij je houden. Ooit als jongeman meegemaakt dat na de introductie van de vuilniszak (voor 35 cent inclusief de gemeentelijke heffing) men het vuil langs bermen ging dumpen. Ik heb toen zelfs zogenaamde ‘holle wegen’ schoon gemaakt. Boetes voor het klakkeloos weggooien van afval mogen wat mij betreft veel hoger worden. Ik zag onlangs bij het verkeerslicht een auto voor mij staan, waarvan de passagier vuil uit het raam gooide. Maakte hier een opmerking over en ik werd toen uitgescholden als zijnde dat IK mij asociaal zou gedragen!

Rob Kruger

Veenendaal

Ozb-tarief omhoog

De doorstroming van ouderen in Nieuwegein komt eindelijk op gang. Zij worden geconfronteerd met een verhoging van de ozb met maar liefst 33%. Wat neerkomt op 100 euro meer per jaar. Zijn we 45 jaar terug lekker gemaakt voor de aankoop van een huis, ziet de gemeente ons het liefst vandaag nog vertrekken. Dat allemaal in tijden van alsmaar stijgende kosten voor energie en levensonderhoud.

Jan Hoogendoorn

Nieuwegein

Proef parkeren Rivierenwijk

Parkeer je auto op afstand en ontvang 240 euro ov-tegoed, Utrecht start experiment? Wat een belachelijk proef van Lot van Hooijdonk. Een typisch geval van de omgekeerde wereld. Ze jaagt de auto’s van bewoners de stad uit en bezoekende auto’s zijn welkom, als ze maar betalen, dan is er ruimte genoeg. Utrecht zal de eerst stad zijn in de wereld waar je voor parkeren van je eigen auto geld krijgt. Het zou voor de bewoners en de stad fijner zijn wanneer als maatregelen worden bedacht die leiden tot beperking van bezoekende auto's. In heel Europa is inmiddels bekend waar je Utrecht nog gratis kunt parkeren, in de Rivierenwijk! We prijzen de dag wanneer uit de ideeën machine van het stadsbestuur meer empathie voor de bewoners blijkt.

Jos Huibers

Rivierenwijk Utrecht

Sluiting hartcentra

Alhoewel ik zelf geen kleine kinderen meer heb en ook niet meer in Amersfoort woon heb ik alle begrip voor het verzet in Utrecht rond de aangekondigde sluiting van de Hartchirurgie in Utrecht. Ik woon sinds een fors aantal jaren in het Noorden van het land, en hier zijn dezelfde verhalen van ouders rond de Hartchirurgie in Groningen. Nu even de koele cijfers( volgens Google): van Utrecht naar Rotterdam: 61 km, 45 minuten. Maar Groningen naar Utrecht is 187 km, 2 uur. Misschien dat het probleem duidelijk maakt.

Jan Dutij

Havelte

