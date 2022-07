Van zwerver tot ex-gevangene met gewichtjes aan penis: Liliane vertaalt unieke verhalen tot theaterstuk

Regisseur Liliane Brakema (35) ontmoette 42 volslagen onbekenden. Ze sprak met hen over de grote thema‘s van het leven: liefde, twijfel, geluk en de dood. In Tilburg trof ze een man, die op geheel eigen wijze de eenzaamheid bestreed. Ze vertelt: ,,Tegenwoordig begeleidt hij vluchtelingen, maar in zijn jonge jaren zat hij in de drugsscene. Hij belandde in de gevangenis nadat hij werd betrapt op het smokkelen van cocaïne. De hele dag zat hij daar tussen vier wandjes niets te doen. Uit pure wanhoop begon hij gewichtjes aan zijn piemel te hangen, eigenlijk als een ontsnapping van de eenzaamheid. ”