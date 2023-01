Vanaf vanavond ook geen U-OV bussen meer in Utrecht door staking

Vanaf donderdagavond is niet alleen de tramdienstregeling ontspoord, maar zullen er ook geen bussen van U-OV meer rijden in Utrecht.

De staking in het openbaar vervoer zorgt ervoor dat er na 21.00 uur onderbezetting is op belangrijke routes van U-OV, laat het vervoerdersbedrijf weten. ,,Hierdoor kunnen we voor de reizigers en onze medewerkers niet voldoende veilig en verantwoord openbaar vervoer bieden.” Vanaf 21.30 uur rijden er helemaal geen bussen meer in Utrecht.

Zestig betogers

Vakbond FNV organiseert vandaag en morgen stakingsdagen. Een groep van zestig betogers trokken vanochtend om 11.00 uur in rode hesjes door het centrum van Utrecht. Met grote vlaggen in de hand liepen ze over de weg. De tocht begon bij de Jaarbeurs en eindigde in de binnenstad.

Daardoor reden de gehele dag al geen trams in Utrecht. De verwachting is dat ook morgen de trams niet rijden. Het vervoerdersbedrijf raadt reizigers aan hun reis uit te stellen of op zoek te gaan naar een alternatief.

