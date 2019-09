Vanaf vanavond zes weken verkeersellende door werkzaamheden A12 bij Utrecht

In en rond Utrecht dreigt een verkeersinfarct als gevolg van werkzaamheden aan de Galecopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Die wordt zes weken lang door Rijkswaterstaat onder handen genomen. Dat heeft vanaf vrijdag lange files en extra drukte tot gevolg.

Volledig scherm De Galecopperbrug © William Hoogteyling Niet alleen verkeer op de A12, maar ook op de A2 en lokale wegen er omheen krijgen vrijwel zeker te maken met omleidingen en lange files. Rond knooppunt Oudenrijn wordt rekening gehouden met ‘zeer ernstige verkeershinder’.



De werkzaamheden aan de brug, die donderdagavond om 21.00 uur van start gaan, vallen precies in de periode waarin de drukte op de weg sterk toeneemt. Door slechter weer en vroeger invallende duisternis neemt in deze tijd van het jaar het aantal files en hun lengte altijd al toe.



Volgens Rijkswaterstaat kon de klus aan de Galecopperbrug niet in de afgelopen zomerperiode geklaard worden, die vanwege vakanties meer verkeersluw is. In die periode werd aan de A2 tussen Amsterdam en Utrecht gewerkt. De twee projecten tegelijkertijd uitvoeren zou tot veel fileleed geleid hebben, zegt een woordvoerder.

Halfuur vertraging

Voor de zomer schatte de rijksdienst het oponthoud dat automobilisten te wachten staat nog in op twintig minuten, inmiddels is dat bijgesteld naar een halfuur – bovenop de gebruikelijke reistijd. Omdat op het traject in de spits gewoonlijk ook vaak file staat, is de boodschap eigenlijk: blijf weg!



Maar ook als een deel van de automobilisten ander vervoer zoekt of een andere route kiest, zullen de gevolgen voor de weggebruikers op en rond de A12 flink zijn. Rijkswaterstaat verwacht vooral files op de A12 vanuit Den Haag, op de A2 vanuit zowel Amsterdam als Den Bosch.



,,Maar ook op het onderliggend wegennet in Nieuwegein en op Kanaleneiland en Hoograven zal het merkbaar zijn’’, kondigt woordvoerder Patricia Troost van Rijkswaterstaat aan.

Volledig scherm De omleidingsroutes rond de werkzaamheden © caarten

Als alternatief liggen met name de doorgaande wegen door Nieuwegein voor de hand. Ook Nieuwegeiners die niet eens zelf de snelweg op moeten, zullen er toch de gevolgen van ondervinden.



Omdat de zuidelijke aansluitingen van de stad Utrecht met de A12 op slot gaan, zal het ook rond het 24 Oktoberplein, tussen de Utrechtse wijken Oog in Al en Kanaleneiland, drukker zijn dan normaal.



Verder bestaat het risico dat verkeer op de A2 vanuit Amsterdam al bij Maarssen te maken krijgt met extra files, als Rijkswaterstaat het verkeer gedoseerd door de Leidsche Rijntunnel leidt.



Ten slotte is ook extra drukte te verwachten op de andere noord-zuidverbinding langs Utrecht, de A27. Die wordt naar verwachting veel drukker, omdat die dient als voornaamste alternatief voor mensen die de werkzaamheden elders willen vermijden.

Bereikbaarheid Nieuwegein

Volledig scherm De Galecopperbrug © Rijkswaterstaat Nieuwegein zegt rekening te houden met veel extra verkeer. De gemeente houdt de situatie nauwlettend in de gaten.



,,Bij de start van de werkzaamheden gaan we de wegen dagelijks monitoren. Ook voor de hulpdiensten moeten de wegen bereikbaar zijn. Als uit de monitoring blijkt dat dat nodig is, kunnen we bijvoorbeeld verkeersregelaars inzetten bij de verkeerslichten of andere maatregelen nemen’’, laat woordvoerder Emmy van Hemert weten.



Rijkswaterstaat neemt eerst de zogeheten parallelrijbaan van de Galecopperbrug onder handen. Het doorgaande verkeer op de A12 richtinig Arnhem kan dan nog ongehinderd passeren. Vanaf medio oktober, als de parallelrijbaan klaar is, wordt het verkeer van de hoofdrijbaan daarlangs geleid.



In beide fasen van het werk betekent het dat niet alleen de afslagen naar Nieuwegein en Kanaleneiland dicht zijn, maar ook dat de verbindingen vanuit het zuiden en het noorden vanaf de A2 zijn afgesloten. Vanaf 8 november gaan alle hekken weer weg en moet de Galecopperbrug er weer voor langere tijd tegen kunnen.

Zonneschijn



Eigenlijk was de brug nog helemaal niet aan onderhoud toe. Ze is in 2014 met extra stalen liggers versterkt en vervolgens van een nieuw wegdek voorzien. Het probleem zijn de overgangen van het brugdek naar het aansluitende asfalt eromheen.



Die moeten amper drie jaar na het groot onderhoud van de brug vervangen worden. Dat is het gevolg van zonneschijn op de brug ten tijde van deze werkzaamheden: de stalen constructie zette meer uit dan verwacht, waardoor de voegen van de brug onder druk kwamen te staan.



Dit euvel doet zich alleen voor bij het deel van de brug voor het verkeer in oostelijke richting. Bij het werk aan de brug in tegenovergestelde richting zijn de werkzaamheden in een tent uitgevoerd, waardoor de hitte van de zon deels werd tegengehouden.