Vanaf vandaag maandenlang veel overlast op Kanaalstraat vanwege werkzaamheden

Waar doet een tatoeage het meeste pijn en andere vragen die alleen een tatoeëer­der kan beantwoor­den

Andy van de Pol (51) is eigenaar van Tattoo Left Hand in Driebergen, Jarno Theyn (47) al jaren een van zijn tatoeëerders. Samen maken ze de ‘rauwe’ podcast Inkt Smijters en komend weekeinde treden ze op tijdens de Tattoo Conventie in de Jaarbeurs in Utrecht. ,,Je valt tegenwoordig op als je er geen hebt.’’

30 oktober