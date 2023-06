Vandaag helder weer in Utrecht

Waar halen we straks onze energie vandaan? Over die vraag gaan 150 willekeuri­ge Houtenaren zich buigen

Gemeenten experimenteren er steeds vaker mee: het burgerberaad. Daarin gaan willekeurig gekozen inwoners met elkaar in gesprek over oplossingen voor uitdagende, maatschappelijke kwesties. Doel is de politiek op weg te helpen naar een (beter) gedragen besluit. Met het Burgerberaad Energie 2040 sluit Houten zich nu aan bij deze trend. Vijf vragen over het hoe en waarom.