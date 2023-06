Vandaag kans op bewolkte dag in Utrecht

Utrecht heeft nu ook ‘doneerrin­gen’ voor blikjes en flesjes in het park: ‘Er zit vooral glas in’

Blikjes of lege flesjes ‘zomaar’ in de prullenbak kieperen is verleden tijd. In Utrecht werden 32 doneerringen geïnstalleerd: oranje houders waar mensen hun blikjes of -flesjes in kunnen achterlaten - voor iemand die het statiegeld hard nodig heeft. Maar: ,,Er zit vooral glas in.’’