Vandaag lichte bewolking in Utrecht

Meer inspraak voor Utrechters door speciale app? ‘Zonde van het geld!’

Moeten Utrechters meer inspraak krijgen in de toekomst van hun stad? En zo ja, welke oplossingen kunnen worden aangedragen? En is een Tinder-achtige app dé manier om burgers mee te laten praten? We vroegen het onze Utrechtse lezers deze week in de Kwestie. ‘Gewoon de zoveelste quasi-democratische schaamlap.’