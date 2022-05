Vandalen verwoesten veld hockeyclub, tienduizenden euro’s schade: ‘Dit is niet zomaar een vernieling’

Passagier mishandelt buschauf­feur in Nieuwegein

Een buschauffeur van een Qbuzz bus is in de nacht van donderdag op vrijdag in Nieuwegein mishandeld door een passagier. Dat gebeurde in de wijk Batau-Noord, op de Middenweide. Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend.

