Vanuit dit Amersfoortse huis kijk je vrij uit op de natuur, maar zie je ook de borden van fastfoodketens

Huis te koop In dit huis hing een boksbal en konden twaalf meiden spoken: ‘Er is met hart en ziel aan gewerkt’

Bij het zien van de opvallende, stoere, robuuste gevel van Willem Barentszstraat 39 was Marco van Dijk meteen verkocht. Dít was het huis in Utrecht waar hij wilde wonen met zijn gezin. Nu, na elf jaar, is het tijd om te vertrekken.