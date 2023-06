Varen met bestsellerauteur Karin Slaughter, Maureen, Andrea en Nicolien deden het: ‘Hoe gaaf is dat!’

MET VIDEO/UPDATE Mogelijk explosief aangetrof­fen bij restaurant aan Kanaal­straat

Bij een restaurant aan de Kanaalstraat in Utrecht is donderdagochtend rond 7.45 uur een mogelijk explosief gevonden. Volgens mensen in de straat gaat het om een granaat. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse geweest voor onderzoek.