‘Varen waar het kan, rijden als het moet’, dat is het nieuwe motto van provincie Utrecht

Kansen

,,Nu is het tijd om deze nauwere samenwerking met andere gemeenten en bedrijven te borgen om duurzaam vervoer over water verder te stimuleren”, aldus Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht. ,,Want een schone transportsector is keihard nodig. Steden worden voller gebouwd en de bereikbaarheid komt verder onder druk te staan. We willen gezonde verstedelijking in de provincie Utrecht, dus daar hoort dan ook bij dat we elkaar helpen stappen te zetten in de overgang naar schonere vormen van transport. Vervoer over water is een van de middelen hiervoor.”