Vasilios Barkas terug bij FC Utrecht, interesse voor Luuk Brouwers en Tommy St. Jago

Nieuwe muurschil­de­ring van deze belangrij­ke medicus siert Utrechts gebouw: ‘Hebben we veel van geleerd’

Sinds kort is hij te zien op een muur op de Wijde Begijnestraat in Utrecht: professor Franciscus Cornelis Donders, vereeuwigd door schilderscollectief De Strakke Hand. Natuurkundige Ingmar Swart vertelt waarom deze oogheelkundige een muurschildering in Utrecht verdient.