Veel aandacht en geld moet inwoners Overvecht gaan helpen: ‘Veel meer perspectief bieden komende jaren’

Armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. In Overvecht en de andere aangewezen gebieden komt dit volop voor. En daar is de coronacrisis bijgekomen, net als de torenhoge gasprijs, die juist mensen hier extra hard raakt.

Het lukt veel bewoners daarom volgens betrokken gemeenten niet om ‘hun ondernemerszin’ te verzilveren. Door problemen lopen zij vast op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid moet gaan helpen hier verandering in te brengen. Minister Hugo de Jonge is aanspreekpunt en was vandaag samen met onder andere de burgemeesters Backhuijs (Nieuwegein), Dijksma (Utrecht) en Van Zanen (Den Haag) bij een aftrapbijeenkomst in Utrecht.