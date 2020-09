Veel aanwezigen bij Moria-demonstratie op Jaarbeursplein: ‘Als de politiek niks doet, moeten wij dit doen’

UPDATENeem inwoners van Moria op in EU-landen, en in Nederland. Daarvoor pleitten de demonstranten die vanmiddag bijeen komen op het Jaarbeursplein in Utrecht . Hoewel de demonstrantie aardig wat publiek trok, verliep de middag rustig.

Lily (5) en Yannick (7) hebben een duidelijke boodschap



Er zijn verschillende sprekers, onder ander mensen die jaren geleden zelf in kamp Moria hebben gezeten. Onder de demonstranten ook de piepjonge Lily (5) en Yannick (7). ‘Zou jij mij ook aan mijn lot overlaten?’ en ‘Help nu vluchtelingen kinderen’ valt op hun protestborden te lezen.



Omstreeks 13.15 uur, als de demonstratie daadwerkelijk van start is, loopt het langzaam vol op het plein. Er wordt hard geklapt en op de grond gestampt ‘Refugees zijn welkom hier’, klinkt het.

‘Twee nullen te weinig’

Maartje uit Amsterdam stond vorige week ook op het Museumplein. ,,Niet dat demonstreren een hobby van me is, ik doe liever andere dingen op zondag. Maar als de politiek niks doet, dan moeten wij dit doen. Dit is een probleem van ons allemaal.” ‘Code Rood’, staat in grote letters op het bord dat ze bij zich draagt.

Willem (10) uit Zeist, is hier vandaag met zijn moeder Meta. Op zijn bord staat: ‘100??! Twee nullen te weinig!’. ,, Want er slapen daar mensen op straat, en dat kan niet. De regering moet meer doen”. Daar is zijn moeder het mee eens. Op andere borden staan teksten als ‘Vluchten is geen keuze’, ‘Leave no one behind’ en ‘Mensen, geen cijfers’. Demonstranten staan op de kruizen en dragen mondkapjes.

De demonstratie loopt rond 15.00 op zijn einde en is rustig verlopen.

Nu actie

Volledig scherm Ook Maartje uit Amsterdam is aanwezig bij de demonstratie © Josselin Gordijn „Samen staan we sterker en laten we één grote stem horen aan onze Europese leiders die nog steeds hun verantwoordelijkheid niet durven te nemen”, staat er op de Facebookpagina van het evenement ‘Evacuate Moria Now’. „Moria, het grootste vluchtelingenkamp van Europa op Lesbos, is in de nacht van dinsdag op woensdag afgebrand. 13.000 mensen zijn weer alles kwijt. Het is een direct gevolg van een mislukt Europees migratiebeleid, wat ervoor heeft gezorgd dat de kampen op de Griekse eilanden niet alleen overvol zijn maar ook mensenlevens kosten.”

De groep vindt dat we dit vanuit Nederland niet moeten accepteren. „De Nederlandse regering moet de Griekse lidstaat steunen en extra vluchtelingen opnemen. De Europese Unie moet NU actie ondernemen!”

Afgelopen week waren er onder andere demonstraties in Amsterdam, Den Haag en Nijmegen met dezelfde strekking. Op 11 september was er in het Utrechtse Park Transwijk een demonstratie.



Demonstranten op het Jaarbeursplein houden gepaste afstand

Geen tentjes

De organisatie zei eerder deze week te verwachten dat er ongeveer 600 mensen komen, honderd meer dan tijdens het vorige protest in Park Transwijk. Op Facebook gaven bijna 400 mensen aan aanwezig te willen zijn bij de actie.



Voor deze actie riep de organisatie in eerste instantie op om tenten, slaapzakken en matjes mee te nemen naar het Jaarbeursplein, maar daar kwamen ze van terug. ,,Na overleg met de gemeente hebben we besloten om geen tenten meer op te laten zetten, zodat iedereen snel en veilig kan vertrekken als dat nodig is”, zei de organisatie daarover. Ze stellen zelf een ordedienst aan die de coronaregels bewaakt.

'Niet uitruilen maar ophalen', luidt het bord van één van de demonstranten.



Bekijk hieronder onze video's over het vluchtelingenkamp:



